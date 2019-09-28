18 مصابا بانفجار ناقلة نفط في كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 02:32 مساء
عامل كوري جنوبي في مرفأ أولسان، 12 يوليو 2007 (أ ف ب)

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن انفجارا هائلا حدث في ناقلة نفط، في مرفأ كوري جنوبي، أدى، اليوم السبت، إلى حريق انتقل إلى سفينة مجاورة وتسبب في جرح 18 شخصا.

وأدى الانفجار إلى انبعاث كرة من النار فوق ناقلة النفط ودخان كثيف. ويبذل رجال الإطفاء جهودا شاقة لاحتواء الحريق برشه بالمياه من سفينة مجاورة في مرفأ أولسان في جنوب شرق البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأكد خفر السواحل إنقاذ 25 شخصا كانوا موجودين على متن ناقلة النفط، التي ترفع علم جزر كايمان، و21 شخصا على متن السفينة الثانية، موضحين أن تحقيقات بدأت لمعرفة سبب الانفجار. وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن 12 بحارا وستة من رجال الإنقاذ جرحوا. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 12 جريحا فقط، وتسعة من المصابين في الأقل من كوريا الجنوبية.

سبب الانفجار
وصرح نائب قنصل روسيا في بوسان، يفغيني إيفدوكيموف، بأن طاقم ناقلة النفط مكون من عشرة من الروس، بينهم القبطان، و«لم يصب أي منهم بجروح خطيرة». وأضاف إيفدوكيموف لوكالة الأنباء الروسية (تاس) أن «بعضهم تلقى مساعدة طبية في المكان لكن لم ينقل أي روسي إلى المستشفى». وأكمل: «لم تكن تجري أي أعمال صيانة أو تحميل شحنات عند وقوع الانفجار»، مشيرا إلى أن «شيئا ما في حمولة السفينة كان السبب في الانفجار والحريق».

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