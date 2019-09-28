ممثلة إباحية «صديقة» ترامب تربح دعوى قضائية ضد توقيفها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 02:01 مساء
صورة التقطت بتاريخ 16 أبريل 2018 تظهر الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لدى مغادرتها محكمة في نيويورك (أ ف ب)

وافقت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، التي تدعي أنها أقامت علاقة مع دونالد ترامب قبل انتخابه رئيسا، على تسوية قضائية تتضمن قبض مبلغ 450 ألف دولار مع مدينة كولومبوس في أوهايو، على خلفية توقيفها في ناد للتعري، حسب ما أفاد مسؤولون، أمس الجمعة.

وأوقفت ستيفاني كليفورد، التي تعرف باسم ستورمي دانيالز، في نادٍ العام 2018، بتهم تتعلق بارتكابها جنحًا جنسية تم إسقاطها بعد وقت قصير. وفي دعوى رفعتها في يناير، أشارت دانيالز إلى أن توقيفها مدفوع سياسيا، ورفعت الدعوى بشأن التوقيف والسجن الخاطئين، على اعتبار أن ذلك شكل انتهاكًا لحقوقها المدنية، وفق وكالة «فرانس برس».

رفض دعوى ممثلة إباحية تتهم ترامب بالتشهير

وقبلت دانيالز، التي طالبت في البداية بتعويض قدره مليونا دولار، بتسوية القضية مقابل نحو ربع المبلغ، قائلة للصحفيين: «لم تكن يومًا المسألة تتعلق بالمال (...) بل بالتوعية». وقال محاميها، كلارك بروستر، إن القضية «كانت مبنية على مسألة أنها استُهدفت ليس بسبب ما قامت به بل بسبب هويتها».

عزل ترامب
تأتي التسوية في نهاية أسبوع شهد فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب، على خلفية فضيحة تتعلق بمكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتسلط الأضواء من جديد على دعاوى وتحقيقات أخرى بشأن علاقاته.

استخدام غير قانوني
وتشمل هذه القضايا تحقيقًا في نيويورك بشأن دفع محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، أموالا بطريقة غير قانونية إلى دانيالز وكارن ماكدوغال، اللتين أكدتا إقامة علاقات مع ترامب قبل ترشحه للرئاسة، مقابل التزامهما الصمت. وأفاد كوهين في شهادته أن المبلغ الذي دفعه لدانيالز وتم اعتباره استخدامًا غير قانوني للأموال في الحملة الانتخابية، بأمر من ترامب شخصيا، وأن الأخير عوضه بنفسه، وهو أمر من المرجح أن تكون له تبعات جنائية.

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