نائبة الرئيس الفنزويلي تدين دعم كولومبيا «مرتزقة وإرهابيين»

نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تلقي خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 27 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

دانت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، أمس الجمعة، في الأمم المتحدة دعم كولومبيا «مرتزقة» و«إرهابيين» يسعون إلى مهاجمة بلدها.

وقالت رودريغيز إن كولومبيا «تقوم بتدريب مرتزقة لمهاجمة فنزويلا»، وأضافت أن هناك مخيمات في كولومبيا يتدرب فيها «إرهابيون» لشن هجمات في فنزويلا، وفق وكالة «فرانس برس».

الأمم المتحدة: «بعثة دولية مستقلة» للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بفنزويلا

فيما أكد الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، أن كراكاس تدعم مجموعات مسلحة ومهربي مخدرات يتدخلون في بلده. وخلال خطابها، عرضت نائبة رئيس فنزويلا صورا ووثائق يفترض أن تثبت تأكيداتها، خصوصا وجود تواطؤ بين المعارض خوان غوايدو ومجرمين.

انتهاكات حقوق الإنسان

وفي جنيف، أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، تشكيل لجنة خبراء مكلفة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا منذ 2014، في خطوة وصفتها كراكاس بـ«العدائية»، واعتمد المجلس قرارا في هذا الشأن اقترحته دول مجموعة ليما (دول أميركا اللاتينية مع كندا) خصوصا، ودعمه الاتحاد الأوروبي. وأقر بغالبية 19 صوتا مقابل سبعة، بينما امتنع 21 عضوا عن التصويت.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية عميقة منذ أشهر، تتلخص في نزاع بين الرئيس، نيكولاس مادورو، ورئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة واعترف به نحو خمسين بلدا على رأسها الولايات المتحدة.