ترامب يبلغ الروس عدم اهتمامه بتدخل موسكو في الانتخابات الأميركية

صورة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي لدى أميركا سيرغي كيسلياك خلال اجتماع في البيت الأبيض، مايو 2017 (أ ف ب)

أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزير خارجية روسيا وسفيرها لدى بلاده، أنه غير مهتم بمسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016، وفق ما أفادت صحيفة «واشنطن بوست».

وأدلى ترامب بهذه التعليقات التي لم تُذكر سابقًا خلال الاجتماع في مايو 2017 في المكتب البيضاوي، الذي أوردت تقارير أنه كشف خلاله عن معلومات بالغة السرية تتعلق بتنظيم «داعش».

وذكرت الصحيفة أنه قال لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والسفير، سيرغي كيسلياك، إنه غير مهتم بمسألة تدخل بلادهما في الانتخابات، نظرا إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالأمر ذاته في بلدان أخرى، حسب ثلاثة مسؤولين سابقين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

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وعُقد الاجتماع غداة إقالة ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، جيمس كومي. وقال الرئيس للمسؤولين الروس إن إقالة كومي أزاحت عنه «ضغوطًا شديدةً». وأثارت تعليقاته قلق المسؤولين في البيت الأبيض، الذين شددوا القيود على مذكرة تتحدث عن مجريات الاجتماع، ليقتصر حق الاطلاع عليها على الشخصيات التي تملك صلاحيات أمنية رفيعة المستوى فقط.

معلومات سرية للغاية

تقرير «واشنطن بوست» جاء بعد أيام من تسريبات هزت واشنطن، بشأن مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. وأفاد الشخص الذي سرب تفاصيل المكالمة أنه تم حفظ نصها في نظام خاص بالمعلومات السرية للغاية. وجاء في نص المكالمة المسرب أن ترامب حض زيلينسكي على التحقيق بشأن نجل جو بايدن، خصمه الديمقراطي الأبرز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020. ولم يتضح ما إذا كان تم حفظ الوثيقة التي تتضمن تفاصيل لقاء ترامب مع المسؤولين الروس في النظام ذاته.

مواضيع حساسة

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في وقت متأخر، أمس الجمعة، أن البيت الأبيض وضع بشكل منفصل نصوص محادثات لترامب تتضمن مواضيع حساسة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والعائلة المالكة في السعودية في ذات النظام المخصص للملفات البالغة السرية. وبدأ البيت الأبيض ذلك عقب تسريبات على غرار حديث ترامب في المكتب البيضاوي مع لافروف وكيسلياك. وخضعت علاقة ترامب بروسيا إلى تدقيق مكثف منذ وصوله إلى السلطة.