بوريس جونسون مهدد بفتح تحقيق جزائي بسبب علاقة مع سيدة أعمال

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: الإنترنت)

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح عندما كان رئيسا لبلدية لندن، بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي.

وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن جنيفر أركوري، عارضة الأزياء الأميركية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني (141 ألف يورو) واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون، وفق وكالة «فرانس برس».

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وتولى جونسون رئاسة بلدية لندن من 2008 إلى 2016، ومنذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية يوليو، يتلقى ضربات عديدة من البرلمان والقضاء في مواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن.

تحقيق جزائي بحق جونسون

وأعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان، أمس الجمعة، بعد كشف هذه القضية، أنها قامت بإبلاغ «المكتب المستقل للشرطة المسلكية» (إندبندنت أوفيس فور بوليس كونداكت)، الهيئة المختصة بهذه القضايا، ليجري تقييما حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون. وقال البيان إن أركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون، التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية ما كانت تستطيع هي أو شركاتها، كسبها بطريقة أخرى.

شبهة فساد

ومن هذه العقود، اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة عشرة آلاف جنيه إسترليني (11 ألفا ومئتي يورو) وآخر بقيمة 1500 جنيه (1700 يورو) في 2014 لشركتها «إينوتيك». كما تمكنت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا وحتى في نيويورك. وذكرت «صنداي تايمز» أن أركوري حصلت أيضا على 15 ألف جنيه (17 ألف يورو) من الأموال الحكومية في 2014 في إطار برنامج مخصص لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة.

وأضافت أنها نجحت أيضا في الحصول هذه السنة على 100 ألف جنيه إسترليني (112 ألف يورو) من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقر هناك. لكن هذا المبلغ الأخير جمد بقرار من الحكومة الصيف الماضي. ونفى جونسون وأركوري أن يكونا ارتكبا أي مخالفة.