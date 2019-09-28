بعد «الفضيحة الأوكرانية».. روسيا تحث أميركا على عدم نشر محاضر محادثات ترامب وبوتين

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف متحدثا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 27 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

حث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الجمعة، واشنطن على عدم نشر محاضر محادثات بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك بعد نشر مكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أثارت جدلا كبيرا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: «في ما يتعلق بمحاضر المحادثات الهاتفية، علمتني أمي (..) أن من غير اللائق قراءة رسائل الآخرين غير الموجهة إلينا»، وفق وكالة «فرانس برس».

بومبيو يلتقي لافروف في الأمم المتحدة الجمعة المقبلة

وجاء كلام لافروف ردا على سؤال حول فضيحة تطاول ترامب المتهم بأنه سعى إلى تدخل خارجي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني، طلب منه فيها جمع معلومات من شأنها أن تضر بالمرشح الديمقراطي جو بايدن.

لياقات دبلوماسية

وتفاقمت الفضيحة بالنسبة إلى ترامب، بعدما نشر البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، محضر المكالمة الهاتفية. وقال لافروف: «هذا غير لائق»، وتابع: «لكي يكون شخصان منتخبان في بلديهما على مستوى» مهامهما، «هناك لياقات دبلوماسية تفترض مستوى معينا من السرية». وانتقد لافروف الذي عقد، أمس الجمعة، لقاء ثنائيا مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو، على السواء البرلمانيين الأميركيين ووسائل الإعلام على خلفية نشر المحضر، وتساءل: «أي نوع من الديمقراطية هذا أن تهدد بتركيع حكومة إن لم تنشر مذكرة تتناول شريكا؟ كيف يمكن العمل في هذه الظروف؟».

وأشاد ترامب مرارا ببوتين، الذي تجري وسائل الإعلام تدقيقا مفصلا في علاقاته به ولقاءاته معه، كما تتساءل عن سبب المعاملة اللطيفة التي يخص بها سيد البيت الأبيض سيد الكرملين.