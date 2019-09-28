لقاء قصير بين الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية السوري في الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 10:49 صباحا
وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحفي، 6 أبريل 2017 في دمشق (فرانس برس)

صافح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بحرارة في الأمم المتحدة، وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي علقت عضوية بلاده في الجامعة منذ 2011، حسب ما أظهرت لقطات نشرت أمس، الجمعة، على موقع «تويتر». 

جاء اللقاء قصيرا للغاية، وبدا مرتجلا في أحد ممرات الأمم المتحدة، إذ يصل أبو الغيط من خلف وليد المعلم. وقال أبو الغيط باللهجة المصرية: «مساء الخير! يعني مش معقول. إزيك»، قبل أن يصافح المعلم ويقبله على وجنتيه، وفق وكالة «فرانس برس».

كما صافح أبو الغيط نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، والسفير السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، وفق ما أظهرت اللقطات المنشورة على «تويتر». وقال أبو الغيط للمسؤولين السوريين: «والله أنا بافرح جدا لما باشوفكم»، قبل أن يربت على كتف المعلم. ومن المقرر أن يلقي المعلم، اليوم السبت، كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلقت عضوية سوريا في الجامعة العربية منذ اندلاع النزاع السوري في العام 2011، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 370 ألف شخص. ولا تزال الدول الأعضاء في الجامعة منقسمة بشأن مسألة عودة سوريا إليها.

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