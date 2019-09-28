نصف مليون شخص يتظاهرون في مونتريال من أجل المناخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 09:45 صباحا
آلاف المتظاهرين من أجل المناخ في شوارع مونتريال في 27 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

تظاهر نحو نصف مليون شخص، أمس الجمعة، في شوارع مونتريال مع الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، في إطار «إضراب عالمي من أجل المناخ»، كما أعلن منظمو التظاهرة.

وقال فرنسوا جوفري من جمعية «الكرة الأرضية»، إنها أكبر تظاهرة في تاريخ كيبيك. ولم تعط الشرطة رقما رسميا.

من جهتها، قالت الشابة السويدية أمام الحشد الذي تجمع بالقرب من مقر منظمة الطيران المدني الدولية في ختام المسيرة: «يبلغ عددنا 500 ألف شخص في الأقل.. يمكنكم أن تعتزوا بأنفسكم»، مضيفة: «لن نبقى مكتوفي الأيدي.. نحن التغيير، والتغيير آت».

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وعن قمة الأمم المتحدة حول المناخ في مطلع الأسبوع في نيويورك، قالت: «هذا الأسبوع اجتمع قادة العالم أجمع في نيويورك، لقد خيبوا آمالنا مرة جديدة مع خطاباتهم الفارغة وخططهم غير الكافية»، مشددة على أن «مواصلة المعركة واجب أخلاقي من أجل الكرة الأرضية ومن أجل مستقبلنا».

وتظاهر مئات آلاف الطلبة الجمعة في مدن أوروبية عدة، في إطار سلسلة تظاهرات حول العالم تدعو إلى تجنب حدوث كارثة مناخية.

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