«عزل ترامب».. مبعوث واشنطن في أوكرانيا يستقيل من منصبه

قدم المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا، كورت فولكر، استقالته إثر تلقيه استدعاء من الكونغرس، لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.



وأعلن مصدر، طلب عدم كشف هويته، في تصريحات نقلتها «فرانس برس»، اليوم السبت، أن الاستقالة تمت، من دون تقديم تفاصيل. وكشفت نبأ الاستقالة في بادئ الأمر صحيفة الطلاب بجامعة أريزونا، إذ يدير فولكر أحد المعاهد فيها.



الاستقالة هي الأولى منذ اتهام ترامب بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني، فلودومير زلينيكسي، للإساءة إلى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، من خلال طلبه التحقيق مع نجله هانتر.

بدورها، ذكرت شبكة «سي إن إن» نقلا عن آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، أن اللجنة قد تبدأ عقد جلسات الأسبوع الجاري في إطار التحقيق لمساءلة دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وقال شيف: «سوف نتحرك بأسرع ما يمكن... لكن علينا أن ننتظر لنرى أي الشهود سيكون متاحا طوعا، وأيهم سيتطلب الأمر إجباره على ذلك».

والثلاثاء الماضي، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية، نانسي بيلوسي، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب للاشتباه في انتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، بينما نفى ترامب ممارسة أي ضغوط على أوكرانيا.