«عزل ترامب».. مبعوث واشنطن في أوكرانيا يستقيل من منصبه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 09:24 صباحا

قدم المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا، كورت فولكر، استقالته إثر تلقيه استدعاء من الكونغرس، لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.

وأعلن مصدر، طلب عدم كشف هويته، في تصريحات نقلتها «فرانس برس»، اليوم السبت، أن الاستقالة تمت، من دون تقديم تفاصيل. وكشفت نبأ الاستقالة في بادئ الأمر صحيفة الطلاب بجامعة أريزونا، إذ يدير فولكر أحد المعاهد فيها.

الاستقالة هي الأولى منذ اتهام ترامب بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني، فلودومير زلينيكسي، للإساءة إلى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، من خلال طلبه التحقيق مع نجله هانتر.

بدورها، ذكرت شبكة «سي إن إن» نقلا عن آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، أن اللجنة قد تبدأ عقد جلسات الأسبوع الجاري في إطار التحقيق لمساءلة دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وقال شيف: «سوف نتحرك بأسرع ما يمكن... لكن علينا أن ننتظر لنرى أي الشهود سيكون متاحا طوعا، وأيهم سيتطلب الأمر إجباره على ذلك».

والثلاثاء الماضي، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية، نانسي بيلوسي، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب للاشتباه في انتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، بينما نفى ترامب ممارسة أي ضغوط على أوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب
اقتصاد
نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيهما أفضل لصحتك.. القهوة أم الشاي؟