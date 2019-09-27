أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»

دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك, 25 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

تفاقمت الفضيحة التي تهز البيت الأبيض أمس الخميس، التي تتلخص باتصال هاتفي جرى قبل شهرين بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وطلب ترامب من زيلينسكي إطلاق تحقيق حول هانتر بايدن نجل الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس السابق، الذي يبدو قادرًا على منافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020، إذ نشر «مُبلغ» غامض يعمل في الاستخبارات وثيقة تؤكد أن الرئيس «استخدم صلاحيات منصبه ليطلب تدخل بلد أجنبي في انتخابات 2020، وطلب من المحيطين أن يكون هذا الأمر سريًّا».

ويبدو أن الرئيس الأميركي تأثر بما اعتبره «نكتة.. وأسوأ مطاردة عشوائية في تاريخ الولايات المتحدة»، إذ اتهم الديمقراطيين بالتصرف «مثل قراصنة»، وقال: «هذا عار.. لابد من وجود وسيلة لوقفهم»، مضيفًا: «الرئيس الأوكراني قال إنني لم أجبره على أن يفعل أي شيء. لا يمكن أن تكون هناك شهادة أفضل من هذه».

أما المعارضة، فقد شبهت ترامب بـ«زعيم مافيا» واستخدمت وثيقة المُبلغ لتتهم البيت الأبيض بمحاولة «خنق» الفضيحة، وفق «فرانس برس».

خنق القضية

وقال الرجل الذي لم تُكشف هويته إنه لم يحضر شخصيا الاتصال الهاتفي، لكنه تحدث بشأنه مع أكثر من ستة مسؤولين «شعروا بقلق كبير» من المحادثة.

وذكرت جريدة «نيويورك تايمز»، أن المُبلِّغ يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) تم انتدابه إلى البيت الأبيض، ونقلت عن ثلاثة أشخاص يعرفون هويته أنه «رجل تم انتدابه للعمل في البيت الأبيض في مرحلة ما، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى وكالة الاستخبارات المركزية».

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ويقلل البيت الأبيض من خطورة الأمر، معتبرًا أنها «مجموعة من الروايات والمقالات التي لا تثبت حدوث أي شيء غير لائق».

لكن الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، أكدت أن المبلغ كشف «مناورة لخنق القضية». وقالت بيلوسي التي لجمت الحزب الديمقراطي لفترة طويلة عن بدء إجراءات لعزل الرئيس: «علينا أن نجري تحقيقًا لتوضيح الوقائع»، مضيفة: «استهتار الرئيس بالدستور يتضح يومًا بعد يوم».

وأظهر مضمون المكالمة الهاتفية، الذي نشره البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي طلب فعلاً من نظيره الأوكراني التحقيق بشأن نجل جو بايدن، الأوفر حظًّا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في 2020، وقال ترامب لزيلينسكي في المكالمة التي جرت في 25 يوليو: «ثمة حديث كثير عن نجل بايدن، وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون ان يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، لذلك فإن أي شيء ممكن أن تفعلوه مع النائب العام سيكون رائعًا».