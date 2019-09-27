غوتيريس: لاجئو فلسطين بحاجة إلى مساعدتنا الآن

أمين عام الأمم المتحدة يزور تلاميذ مدرسة تابعة للأونروا في مخيم البقعة للاجئي فلسطين في الأردن. (أبريل 2019)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من محاولات تقليص دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا*، والتي تدعم حوالي 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الشرق الأدنى.

وقال غوتيريس، خلال اجتماع وزاري لدعم الأونروا عقد في المقر الدائم بنيويورك، إن «لاجئي فلسطين بحاجة إلى مساعدتنا الآن، مشددا على أن أي محاولات للحد من تفويض الأونروا «ستكون مدمرة ومكلفة».

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وذكّر الأمين العام وزراء الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدور الأونروا، قائلا «بالطبع، إن الأونروا قوة استقرار.. أخشى من تخيل العواقب الهائلة إذا لم تكن الأونروا قادرة على العمل - ليس فقط الخسائر الإنسانية الكبيرة على الناس، ولكن أيضا المخاطر الجسيمة التي تهدد السلام والأمن في منطقة مضطربة».

وقف المساعدات الأمريكية

وأدى وقف الولايات المتحدة لمساهماتها تجاه الأونروا والبالغة أكثر من 300 مليون دولار، إلى أزمة تمويل في أغسطس 2018، على الرغم من أن العديد من المانحين رفعوا مساهماتهم للمساعدة في سد الفجوة.

قال غوتيريس: «في هذا العام، قام العديد منكم بمضاهاة أو تجاوز مساهماتكم السخية لعام 2018، ولكن لا يزال هناك نقص قدره 120 مليون دولار، وأطلب بشدة دعمكم لسد هذه الفجوة».

وأشار إلى أنه إذا تم تغيير تفويض الوكالة والحد منه عند تجديده في غضون أسابيع قليلة، فإن البلدان المضيفة واللاجئون أنفسهم «سيدفعون الثمن الأعلى».