اردوغان يتعهد بمواصلة شراء النفط والغاز من إيران

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية : رويترز)

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن تستمر أنقرة في شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران رغم العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية.

كانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات مشددة على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتوعدت بخفض مبيعات طهران من الطاقة إلى الصفر.

وقال أردوغان في تصريحات نشرت اليوم الجمعة، قبل مغادرته نيويورك، حيث كان يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «من المستحيل بالنسبة لنا الغاء العلاقات مع إيران فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي. سنواصل شراء الغاز الطبيعي من هناك»، لكنه أقر أردوغان بأن تركيا واجهت صعوبة في شراء النفط لأن القطاع الخاص «انسحب بسبب تهديدات الولايات المتحدة»، وفق «فرانس برس».

اقرأ أيضا: إردوغان يبحث مع ترامب التطورات في سورية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

وأضاف: «لكن فيما يتعلق بهذه القضية بشكل خاص والعديد من القضايا الأخرى، سنواصل علاقاتنا مع إيران.. أنقرة لا تزال تسعى إلى زيادة حجم التجارة مع طهران».

وتعمل تركيا وإيران بشكل وثيق مع روسيا لحل النزاع المستمر منذ ثماني سنوات في سورية على الرغم من مواقفهما المتباينة منه.