روحاني: سنجري محادثات مع الولايات المتحدة إذا رُفعت العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 08:25 مساء
صورة مركبة تجمع ترامب وروحاني. (فرانس برس)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن ايران ستجري حتما محادثات مع الولايات المتحدة إذا رفع الرئيس دونالد ترامب العقوبات وأنهى سياسته بممارسة الضغوط القصوى على طهران.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي بعد يوم من كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه «إذا وصلنا إلى وقت يتم فيه رفع هذه الشروط المسبقة عن الطاولة، فحتماً هناك امكانية للتحدث مع أميركا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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في نهاية أغسطس، توصّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتّفاق مبدئي في بياريتس مع ترامب وروحاني لعقد لقاء بينهما كان يأمل في تنظيمه شخصيّاً.

لكنّ هجمات 14 سبتمبر على السعوديّة والتي تبنّاها المتمرّدون الحوثيّون المؤيّدون لإيران في اليمن، أدّت إلى خفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف وأثّرت على إمدادات النفط في العالم. وعلى غرار السعوديّة، حمّلت الولايات المتحدة طهران المسؤوليّة عن تلك الهجمات.

من جهتها، اعتبرت باريس أنّ «احتمال وقوف الحوثيّين وراء الهجمات يفتقد إلى بعض الصدقيّة». وسارعت فرنسا إلى إيفاد خبراء للمساعدة في الكشف عن مصدر الهجمات. 

وأعلن ترامب تشديد العقوبات على طهران، وأرسل تعزيزات عسكريّة إلى الخليج.

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