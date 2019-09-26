إيران تضبط 8.8 طن من المخدرات قبل تهريبها إلى أوروبا

تلف 50 طنا من المخدرات في شرق طهران، 26 يونيو 2014 (فرانس برس)

ضبطت الشرطة الإيرانية، اليوم الخميس، 8.8 طن من المواد المخدرة التي كانت في طريقها إلى أوروبا، وكشفت عن أحد أكبر شبكات التهريب.

أورد التلفزيون الرسمي الإيراني من مدينة أرومية القريبة من الحدود مع تركيا في شمال غرب البلاد أن «هذه الشحنة الكبرى من المخدرات التي كانت مخبأة داخل صهريج للوقود ووصلت عبر الحدود الشرقية لإيران، كان من المفترض أن يتم تنزيلها ومن ثم تهريبها إلى دول أوروبية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال نائب قائد الشرطة الإيرانية، أيوب سليماني، إن الحمولة المضبوطة عبارة عن 3.5 طن من المورفين و5.3 طن من الأفيون، وأعلن توقيف تسعة مشتبهين بهم كان بحوزتهم 20 كيلوغراما من الهيروين و130 سلاحا ناريا.

إيران تعطي الضوء الأخضر الأخير لناقلة «ستينا امبيرو» للمغادرة

وتعتبر أفغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم مع نحو 90% من الإنتاج العالمي لهذه المادة المخدرة والمستخرجة من نبتة الخشخاش المستخدمة أيضا في صناعة الهيروين والمورفين. وتعد إيران طريقا رئيسا لتهريب الأفيونيات المنتجة في أفغانستان والمعدة لدخول أوروبا وأميركا، وتضبط إيران سنويا مئات الأطنان من المواد المخدرة المحظورة وتقوم بإتلافها.

إيران تهدد أوروبا

وبحسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة فإن ما ضبطته إيران في العام 2017 يوازي ما نسبته 91% من المضبوطات العالمية من مادة الأفيون، و20% من مضبوطات الهيروين (630 طنا) والمورفين (39 طنا). وتهدد إيران مرارا الدول الأوروبية بأنها بتخفيض جهودها في مكافحة تهريب المخدرات ما لم يبذل الأوروبيون جهودا إضافية لتخفيف وطأة العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني.