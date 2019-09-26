البيت الأبيض يتدخل بعد مكالمة ترامب ورئيس أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 03:35 مساء

أظهرت وثيقة شكوى عميل استخبارات نشرت، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سعى إلى تدخل أوكرانيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية 2020، كما تدخل البيت الأبيض لمنع الاطلاع على نص مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. 

وكتب المسؤول المجهول الهوية في الشكوى، التي نشرها الكونغرس: «تلقيت معلومات من عدة مسؤولين أميركيين بأن رئيس الولايات المتحدة يستخدم سلطات منصبه للحصول على تدخل من دولة أجنبية في انتخابات 2020». مضيفا أن مسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن خشيتهم من خطورة مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني، وأبلغوه أنهم على الأرجح «شهدوا استغلال الرئيس منصبه للحصول على مكسب شخصي»، وفق وكالة «فرانس برس».

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