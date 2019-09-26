ملف «بريكست» يتأزم وجونسون يواجه انتقادات حادة

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية: الإنترنت)

تعرض رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إلى انتقادات حادة من مختلف أطياف الطبقة السياسية البريطانية على خلفية جدالات حادة في البرلمان حول «بريكست».

وارتفع منسوب التوتر، أمس الأربعاء، عندما هاجم جونسون نوابا في المجلس واتهمهم بالسعي إلى إضعاف موقفه التفاوضي في ملف «بريكست»، بعد عودة النواب إلى البرلمان إثر اعتبار المحكمة العليا قرار رئيس الوزراء تعليق عمل المجلس غير قانوني، وفق وكالة «فرانس برس».

ورفض جونسون تقديم أي اعتذار، ووجه مرارا انتقادات لمجلس العموم على خلفية تمرير ما وصفه بأنه «قانون استسلام» يطالبه بالسعي إلى إرجاء «بريكست» إلى ما بعد 31 أكتوبر إذا ما فشل في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ويثير ملف «بريكست» انقساما حادا في بريطانيا منذ استفتاء العام 2016، وإرجاء موعد دخول «بريكست» حيز التنفيذ مرتين لعدم مصادقة البرلمان على مشروع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

انفجار الغضب

وانفجر الغضب، أمس الأربعاء، عندما قال جونسون إن «تنفيذ بريكست» هو أفضل طريقة لتكريم جو كوكس، النائبة المناهضة لـ«بريكست» التي توفيت إثر تعرضها لإطلاق نار وعملية طعن، نفذها مناصر للنازية خلال حملة الاستفتاء. وكتب زوجها براندن تغريدة جاء فيها «أشعر ببعض الاستياء إزاء زج اسم جو بهذا الشكل»، وتابع أن «أفضل طريقة لتكريم جو هي بدفاعنا جميعا (بغض النظر عن التوجهات) عما نؤمن به... وبعدم شيطنة الطرف الآخر». وقال زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربن، «إن خطاب رئيس الوزراء لا يمكن تمييزه عن (خطاب) اليمين المتطرف».

تهديدات بالقتل

لم تقتصر الصدمة على معارضي جونسون، إذ بدا أعضاء في حزب المحافظين مرتبكين حيال تصريحاته، وقالت وزيرة الثقافة والإعلام نيكي مورغان: «علينا جميعا أن ندرك وقع ما نقوله أمام الرأي العام». وقال جيكوب ريز موغ، وهو مدافع شرس عن جونسون وعن «بريكست»، وممثل الحكومة في البرلمان، إن «مسؤولية اعتماد خطاب معتدل» تقع على الجميع. بينما وصف رئيس مجلس العموم، جون بيركو، الجو في البرلمان بأنه «مسموم»، وأعلن أنه سيعقد، اليوم الخميس، جلسة مخصصة للنقاش حول الخطاب المعتمد من النواب. وأضاف: «عاملوا بعضكم بعضا كخصوم لا كأعداء». وتم تعزيز الإجراءات الأمنية لنواب أفادوا بتلقيهم تهديدات بالقتل على خلفية مواقفهم من «بريكست».

جونسون يتحدى المعارضة البريطانية أن تطرح الثقة بحكومته

ومن المقرر أن يلتقي جونسون، الخميس، كبار مسؤولي حزبه، في إطار سعيه لوضع إستراتيجية للتعامل مع الأزمة قبل شهر من موعد دخول «بريكست» حيز التنفيذ. ومن المتوقع أن يحاول جونسون تمرير مشروع قانون يتيح تعليق عمل البرلمان الأسبوع المقبل ثلاثة أيام خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين.