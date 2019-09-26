سعد الحريري ناعيا جاك شيراك: أحد «أعظم رجال» فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 01:40 مساء
رئيس وزراء لبنان سعد الحريري (أرشيفية: الإنترنت)

نعى رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، الذي توفي، صباح اليوم، عن 86 عاما، وكانت تجمعه علاقة صداقة متينة بوالده رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري.

وقال الحريري في بيان: «غاب عن العالم اليوم رجل من أعظم الرجال الذين أنجبتهم فرنسا»، مضيفا أن شيراك «يرحل بعدما كتب تاريخا حافلا بالإنجازات تشهد عليها قضايانا العربية واللبنانية (...) وأمسك بيد لبنان في أصعب الظروف». وتابع: «إنني من موقعي السياسي والعائلي أشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز»، وفق وكالة «فرانس برس».

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