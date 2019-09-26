إردوغان عن الهجمات على السعودية: «لا أعتقد أن من الجيد اتهام إيران»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 01:11 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية. رويترز)

دعا رئيس تركيا، رجب طيب إردوغان، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، إلى توخي الحذر بشأن اتهام إيران بالضلوع في هجمات على منشآت نفطية في السعودية، وقال في المقابلة التي بثت، أمس الأربعاء: «لا أعتقد أن من الجيد اتهام إيران».

وفي 14 سبتمبر الجاري، أدت الهجمات على منشآت عملاق النفط السعودي «أرامكو» إلى خفض الإنتاج السعودي من النفط إلى النصف، وتسببت بتوتر في أسواق المحروقات والمنطقة. ورغم تبني المتمردين الحوثيين في اليمن الهجمات، فإن الرياض وواشنطن ثم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة حملت طهران مسؤوليتها.

وأضاف إردوغان: «علينا الإقرار بواقع أن مختلف الأطراف في اليمن تشن هجمات بهذا الحجم». وأكمل: «إذا وضعنا كامل المسؤولية على إيران، فلن يكون ذلك جيدا لأن الأدلة المتوافرة لا تشير بالضرورة إلى ذلك». كما انتقد رئيس تركيا العقوبات الأميركية على إيران، معتبرا أنها «لم تحل أبدا أي مشكلة». ونفى أن تكون بلاده ساعدت إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية في الماضي، منددا بما قال إنها «دعاية» تستهدف حكومته.

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