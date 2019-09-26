حريق هائل بمصنع كيميائي في مدينة روان الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 11:07 صباحا
دخان يتصاعد فوق مصنع لوبريزول في مدينة روان الفرنسية، 26 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

اندلع حريق كبير في مصنع كيميائي في مدينة روان بشمال غرب فرنسا، صباح اليوم الخميس، ووصف بالخطير، بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم في إجراء احتياطي.

وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي، بيار أندريه دوران، أنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع  الحريق، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، لإذاعة «أر تي إل» أنه «لا توجد عناصر تسمح بالاعتقاد أن هناك خطرا مرتبطا بالدخان» الناتج من الحريق المتواصل. وبدأ الحريق ليلا في مصنع «لوبريزول»، الذي ينتج بشكل أساسي مواد تشحيم دون أن تسجل إصابات. 

وصنف المصنع بأنه «موقع شديد الخطورة»، مما يعني أنه سيكون خاضعا تحت رقابة خاصة. وأبلغت فرق الإغاثة نحو الساعة 00,40 ت غ بالحادث، وفق إدارة منطقة النورماندي، التي دعت سكان 12 بلدة، بينها مدينة روان، إلى البقاء في بيوتهم. 

صفارات الإنذار
وقال وزير الداخلية: «لا داعي للهلع، لكن يجب أن نلتزم الحذر الشديد». وأنشئت خلية أزمة في المنطقة وأطلقت صفارات الإنذار في عدة بلدات لتحذير السكان، وأوضح الوزير أنه «من الضروري في هذه الحالات إبلاغ السكان فورا... تفاديا لأي هلع». وستبقى المدارس المحيطة بالمكان مغلقة. 

وأكد كاستانير أنه «لا يوجد أي عنصر يدفعني للاعتقاد والقول إنه يجب إغلاق المنطقة»، مضيفا: «نقوم بكل التحليلات الضرورية في هذه الأثناء. لا داعي للقلق». وأعلن أن تحقيقا سيجرى لكشف مصدر الحريق، الذي يتم «في الأثناء العمل على السيطرة عليه من قبل 150 عنصر إطفاء».

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