عشرات القتلى بانهيار منجم للذهب في تشاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 10:07 صباحا

أعلن وزير الدفاع والأمن التشادي لوكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس، أن كثيرا من الأشخاص قتلوا فجر الثلاثاء، في انهيار منجم عشوائي للذهب بشمال تشاد في منطقة تسيطر عليها عصابات ومنقبون عن الذهب بطريقة غير قانونية.

ووقع الحادث في بلدة كوري بوغودي قرب الحدود مع ليبيا في محافظة تيبيستي الخاضعة لحال الطوارئ. 

وقال وزير الدفاع والأمن، محمد أبالي صلاح، في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» إن «منجما انهار»، وأضاف: «لا يمكنني أن أقول بشكل دقيق كم عدد القتلى، لكن العديد من الأشخاص يعملون في هذه المناجم، ومن المؤكد أن يكون عدد القتلى كبيرا».

وأشار مصدر عسكري رفض الكشف عن هويته لوكالة «فرانس برس» إلى وقوع نحو «ثلاثين قتيلا»، مستنداً بذلك على شهادات من أشخاص في المكان، فيما لم يصل الجيش بعد إلى موقع الحادث في هذه المنطقة النائية. وتحدث نائب من المنطقة، مستنداً أيضاً على شهادات جمعت في نجامينا، عن «عشرات القتلى».

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