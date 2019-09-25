كندا تلغي تعيين سوري مقرب من نظام الأسد قنصلاً فخريًّا لدى مونتريال

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، الأربعاء، أن حكومتها ستلغي فورًا قرار تعيين سوري مقرب من الرئيس بشار الأسد قنصلًا فخريًّا لبلاده لدى مونتريال.

وكانت مجلة «ماكلينز» كشفت الإثنين أن وسيم الرملي، رجل الأعمال السوري المقيم في مونتريال والمقرب من نظام الأسد، عيِّن مؤخرًا قنصلًا فخريًّا بعد لقاء مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو خلال اجتماع لجمع الأموال للحزب الليبرالي، وفق «فرانس برس».

وأثار هذا النبأ جدلًا في بلد فرض عقوبات على نظام الأسد واستقبل نحو 60 ألف لاجئ سوري منذ وصول ترودو إلى السلطة العام 2015، وقالت الوزيرة في بيان: «إن الآراء التي عبَّـر عنها علنًا وسيم الرملي صادمة وغير مقبولة. ما كان يجدر بـغلوبال أفيرز كندا أن تسمح لأي شخص يعتنق هذه الآراء بأن يتولى هذا المنصب».

وأضافت: «بعد مراجعة قرار الوزارة، أصدرتُ تعليمات للمسؤولين بإلغاء وضعه على الفور». وكانت فريلاند قالت الثلاثاء: «أنا مصدومة لتعليقات القنصل الفخري السوري في مونتريال للصحافة، والآراء التي عبر عنها على شبكات التواصل الاجتماعي».

وذكر مصدر قريب من الملف أن مكتب فريلاند لم يتبلغ بالأمر، لأن تعيين شخص غير رفيع المستوى يتم عادة من قبل موظفين كنديين عاديين، وأضاف المصدر أن الحكومة الكندية ستعيد النظر في معاييرها المتعلقة بالتعيينات. والرجل الذي يقود سيارة هامر حمراء وضع عليها صورة لبشار الأسد وعلمًا سوريًّا في شوارع مونتريال، نشر صورة له إلى جانب الرئيس السوري على حسابه على «فيسبوك»، حيث لا يخفي دعمه النظام.

وعادة لا يكون القنصل الفخري دبلوماسيًّا محترفًا، وغالبًا لا يتلقى راتبًا. ولا يحق له التعبير علنًا عن آرائه السياسية. والقنصل الفخري في مونتريال هو مرجع الاتصال الرسمي بين عشرات آلاف اللاجئين الذي هربوا من الحرب في سورية واستقبلتهم حكومة ترودو في السنوات الأخيرة، وإدارة بلادهم.

ويفترض أن تعيد القنصلية السورية في مونتريال فتح أبوابها في الأول من أكتوبر وستشكل مع مكتب آخر في فانكوفر التمثيل الدبلوماسي الوحيد لسورية في أميركا الشمالية، بحسب المجلة.