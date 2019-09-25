مضمون المكالمة الهاتفية.. ترامب طلب من الرئيس الأوكراني إجراء تحقيق في شأن بايدن

أظهر مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، التي نشرها البيت الأبيض أن دونالد ترامب طلب فعلًا من فولوديمير زيلينسكي التحقيق في شأن خصمه جو بايدن.

وقال ترامب لزيلينسكي في المكالمة التي جرت في 25 يوليو: «ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، من هنا سيكون رائعًا أن تجروا تحقيقًا في هذا الشأن». واقترح ترامب على نظيره الأوكراني أن يتعاون في هذا السياق مع محاميه رودي جولياني ووزير العدل الأميركي بيل بار، وفق «فرانس برس».