ترامب: «من المؤسف» عدم إنجاز البريكست طبقا لرؤية بوريس جونسون

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه سيكون من «المؤسف» عدم تمكن المملكة المتحدة من الخروج من الإتحاد الأوروبي طبقا لما يريده رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، الذي تلقى ضربات قاسية من البرلمان والمحكمة العليا.

وقال ترامب متحدثًأ عن جونسون «وحده رجل مثله يمكن أن ينجح»، مضيفًا «أعتقد بأنه سينجح وسيكون من الفظيع سلوك طريق أخرى»، أي غير ما يريده جونسون، وفق «فرانس برس». وكانت المحكمة العليا اعتبرت أن قرار جونسون تعليق عمل البرلمان مع اقتراب موعد البريكست غير قانوني.