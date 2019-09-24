ماكرون «يأمل» بتحقيق تقدم «خلال الساعات القليلة المقبلة» بشأن الملف الإيراني

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه «يأمل بتحقيق تقدم خلال الساعات القليلة المقبلة» بشأن المفاوضات مع إيران، وحذر من «خطر حصول تدهور يخرج عن السيطرة» بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في الرابع عشر من سبتمبر.

وقال في تصريح صحفي أدلى به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «لا بد من الجلوس حول طاولة مستديرة لإجراء محادثات صريحة وحازمة حول النشاط النووي، وحول ما تقوم به إيران في المنطقة، ونشاطاتها الباليستية، وأيضا لقيام مقاربة أوسع لما هي عليه العقوبات. آمل بأن نتمكن من التقدم خلال الساعات القليلة المقبلة»، وفق «فرانس برس».