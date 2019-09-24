رئيس «العموم البريطاني»: يجب عقد اجتماع للبرلمان «دون تأخير»

دعا رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، إلى ضرورة «أن يجتمع البرلمان بسرعة ومن دون تأخير»، فور أن قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري.



بيركو الذي انتقد بشدة قرار جونسون، قال إنه سيتشاور «دون تأخير» مع قادة الأحزاب في الأمر، حسبما نقلت «فرانس برس».



وقضت المحكمة العليا في بريطانيا الثلاثاء بأن قرار جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «غير قانوني» واعتبرت أنه «لاغٍ ولا تأثير له».



وقالت رئيسة المحكمة العليا، بريندا هايْل، في نص الحكم: «لا بد أن تستنتج المحكمة ... أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني».



وشددت المحكمة على أن نواب البرلمان عليهم الاجتماع في «أقرب الآجال»، موضحة أن «القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع».