رئيس الوزراء الباكستاني يطلب مساعدة ترامب في كشمير

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، (ا ف ب: أرشيفية)

حث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الإثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استئناف المحادثات مع طالبان الأفغانية، قائلا إن على واشنطن «واجب تهدئة المواجهة في كشمير مع الهند»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال خان في بداية اجتماع مع ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، «الاستقرار في أفغانستان يعني الاستقرار في باكستان». كما طلب مساعدة ترامب في كشمير، وهي منطقة متنازع عليها ذات غالبية مسلمة يخضع جزء منها لحملة قمع عسكري من جانب الهند المجاورة، حيث تم تقييد العديد من الحريات الأساسية.

وأضاف خان أن «هناك مسؤولية تقع على عاتق أقوى دولة في العالم»، واصفا حملة القمع التي تقودها الهند في كشمير بأنها «حصار»، ومحذرا من توسع الأزمة هناك التي قد تصبح «أكبر بكثير».

ترامب أجاب بأنه سيساعد «بالتأكيد» في التوسط بين باكستان والهند في حال طلبت الحكومتان ذلك. وفيما يتعلق بأفغانستان، قال ترامب إنه «أمر مثير للسخرية» أن الولايات المتحدة تقاتل هناك منذ 19 عاما.

ومع ذلك لم يقدم أي وعود بشأن استئناف محادثات السلام مع طالبان، وعلّق فقط بالقول «سنرى». وطالما سعى ترامب لإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة في أفغانستان التي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وتم التوصل إلى اتفاق لسحب القوات الأميركية من أفغانستان بعد عام من التفاوض مع حركة طالبان، لكن ترامب أوقف المحادثات فجأة في وقت سابق هذا الشهر بعد تفجير في كابل أسفر عن مقتل جندي أميركي.

إخفاق أميركي

وقال خان قبيل اجتماعه مع ترامب إنه سيشدد على أنه «لن يكون هناك حل عسكري» في أفغانستان. وأضاف خان في خطاب أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركي «إذا لم تكن قادرا على النجاح لمدة 19 عاما، فلن تتمكن من النجاح خلال 19 عاما أخرى».

وخان الذي سعت حكومته إلى استخدام نفوذها مع طالبان لإنجاح مساعي السلام اعترف بأن الدبلوماسية التي يتبعها ترامب جعلته في حذر. وقال حول وقف المفاوضات مع طالبان «لقد قرأنا عن ذلك في الصحف. كان يجب على الأقل مناقشة الأمر معنا».

وقلل نجم الكريكيت السابق الذي طالما انتقد العمليات العسكرية ضد المتطرفين من احتمال إسقاط طالبان الحكومة المعترف بها دوليا في حال انسحاب القوات الأميركية. وعقب: «لا أعتقد أن طالبان ستكون قادرة على السيطرة على البلاد بأكملها. أعتقد أنه ستكون هناك تسوية»، مكملا: «أعتقد بصدق أن هذه ليست طالبان التي كانت العام 2001. هناك الكثير من الأشياء حدثت، وأعتقد أنهم سيكونون أكثر استيعابا».