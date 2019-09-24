المحكمة البريطانية تصدر اليوم حكمها بشأن تعليق أعمال البرلمان

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في روثرهام شمال إنكلترا، 13 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

تصدر المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، حكمها بشأن ما إذا رئيس الوزراء بوريس جونسون قام بخطوة غير شرعية في تعليق أعمال البرلمان، ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي حال جاء القرار ضد جونسون، فإن ذلك يعني عودة البرلمان إلى الاجتماع، وسيثير دون شك تساؤلات إزاء طلبه من الملكة إليزابيث الثانية تعليق البرلمان. ومن شأن ذلك أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، ويفاقم الضغط على الأقلية الداعمة هذه الاستراتيجية في البرلمان.

شكوك حول جونسون

كما سيثير ذلك شكوكا حول قدرة جونسون على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، أظهرت الاستطلاعات الأخيرة إنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة.

والانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان ومحاكم أدت الى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، وعززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن أن تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذب على الملكة. ومهما كان القرار فإنه سيثير على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات.

وكان جونسون علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 أكتوبر، أي قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وشدد جونسون الذي تولى السلطة في يوليو على أنها خطوة روتينية لإفساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل. لكن معارضيه وجهوا إليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد، وخصوصا أن شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.