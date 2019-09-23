ترامب: استحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 10:19 مساء

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يستحق أن ينال جائزة نوبل السلام، لكنّه اعتبر أن منح هذه الجائزة لا يتم بشكل منصف.

وقال ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة «يمكن أن أُمنح جائزة «نوبل» لأمور عدة إن كانوا يعطونها بنزاهة، وهو ما لا يفعلونه»، وفق «فرانس برس».

وأثار ترامب قضية منح سلفه الرئيس السابق باراك أوباما الجائزة في العام 2009، وهو ما شكّل مفاجأة كبيرة حينها وجاء خلافا لكلّ التوقّعات. ومُنح أوباما جائزة السلام المرموقة تقديرا لـ«جهوده الاستثنائية من أجل تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب»، بحسب ما أعلنت حينها لجنة نوبل النروجية، على الرغم من أنه لم يكن قد أكمل عامه الأول في البيت الأبيض.

وقال ترامب «منحوها لأوباما مباشرة بعد وصوله إلى الرئاسة وهو لم يكن لديه أدنى فكرة عن سبب حصوله عليها. أتعلمون؟ كان هذا الأمر الوحيد الذي وافقته الرأي فيه». وجاء تصريح ترامب خلال لقاء ثنائي عقده مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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