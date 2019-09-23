رئيس وزراء بريطانيا: حان الوقت لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 08:49 مساء

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه بغض النظر عن آراء الجميع بشأن الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية فقد حان الوقت للتفاوض على اتفاق جديد.

وقال جونسون لقناة سكاي نيوز التلفزيونية في مقابلة «كيف نرد على ما فعله الإيرانيون بشكل صريح؟ ما تفعله المملكة المتحدة هو محاولة جمع الناس معا وتهدئة التوتر». جاءت تعليقات جونسون بينما تجمع زعماء العالم في الأمم المتحدة في نيويورك حيث من المنتظر مناقشة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وفق «رويترز».

وأضاف جونسون «مهما كانت اعتراضاتكم على الاتفاق النووي القديم مع إيران، فقد حان الوقت للمضي قدما وإبرام اتفاق جديد».

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