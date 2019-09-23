مقتل تسعة مدنيين في هجومين شمال بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 07:16 مساء

قتل تسعة مدنيين في هجومين شنّهما مسلّحون في منطقتين في شمال بوركينا فاسو الذي يشهد هجمات «إرهابية» متزايدة، بحسب ما أفاد مصدر أمني ومسؤول محلي.

وقال مصدر أمني «قتل ستة أشخاص على أيدي مسلحين ليل السبت-الأحد في بيسيلي في مكان غير بعيد من بورزانغا»، المدينة الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومتراً جنوب جيبو، مركز الهجمات الجهادية في بوركينا فاسو. وأسفر هجوم ثان عن مقتل ثلاثة مدنيين آخرين، بحسب «فرانس برس».

وقال مسؤول محلّي «قُتل ثلاثة أشخاص برصاص مسلّحين في قرية بول كيبا»، مشيراً إلى أنّ هذه الحصيلة أولية نظراً إلى أنّ هناك «عائلات ليس لديها أخبار عن بعض أفرادها»، وأوضح المسؤول أنّ المهاجمين «نهبوا العديد من الممتلكات بما في ذلك دراجات نارية».

وليل الخميس-الجمعة قتل خمسة جنود على الأقلّ في شمال غرب بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي، وليل الخميس-الجمعة أيضا، دمّر جسر بوكوما الواقع على الطريق الذي يربط بين مدينتي دجيبو ودوري الكبيرتين الواقعتين في شمال بوركينا فاسو، بحسب ما ذكر سكان.

وتشهد هذه المنطقة باستمرار هجمات يشنها «المسلحون» وأدت إلى فرار آلاف من سكانها، وتواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسيّة السابقة، منذ بداية 2015 هجمات «إرهابية» خصوصاً في شمال البلاد وشرقها، أوقعت أكثر من 570 قتيلا.

وفي إطار جهودها للحدّ من الهجمات، مدّدت سلطات بوركينا فاسو في منتصف يوليو، لستّة أشهر حالة الطوارئ السارية منذ ديسمبر 2018 في معظم مناطق البلاد. وتنصّ حالة الطوارئ على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها عمليّات دهم للمساكن في أيّ وقت من النهار أو الليل.

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