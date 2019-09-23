الشرطة البريطانية تفجر «طردًا مريبًا» في مطار مانشستر

أعلنت الشرطة البريطانية أن خبراء مفرقعات نفذوا «تفجيرًا محكومًا لطرد مريب» في مطار مانشستر وأنها اعتقلت رجلًا على خلفية الحدث.

ولم تتأثر رحلات الطيران لكن حركة النقل من وإلى المطار توقفت، بينما كان الخبراء يقيِّمون الطرد المريب، وقالت الشرطة في منطقة مانشستر الكبرى في بيان لها: «فُرض طوق على منطقة تبديل وسائل النقل في مطار مانشستر، ويتم تشجيع الناس على اتباع تعليمات الضباط»، بحسب «رويترز».

وأضافت أنه «تم إيقاف حركة الترام والقطارات والحافلات من وإلى منطقة تبديل وسائل النقل بالمطار في الوقت الراهن».