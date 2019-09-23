السلطات الأفغانية تحقق بمقتل 40 مدنيًّا في غارة جوية

جنود أفغان في قندوز، 31 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أفاد مسؤولون، اليوم الإثنين، بأن السلطات الأفغانية تحقق في التقارير التي أشارت إلى مقتل 40 مدنيًّا، بينهم أطفال في غارة جوية شُنت خلال حفل زواج في ولاية هلمند الجنوبية.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أنها ستنشر نتائج التحقيق في العملية التي وقعت في منطقة موسى قلعة خلال الليل، بعد أقل من أسبوع على مقتل تسعة مدنيين على الأقل بغارة نفذتها طائرة مسيَّرة في ولاية ننغرهار شرق كابل. وقال حاكم هلمند إن 14 عنصرًا من «طالبان» وستة أجانب «قُـتلوا في ضربات جوية نفذتها قوات أفغانية خاصة»، مضيفًا في بيان أن السلطات تحقق في التقارير التي تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين، وفق وكالة «فرانس برس».

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وتحدث سكان ومسؤولون محليون في هلمند عن حفل كان مقامًا خلال الليل كجزء من عرس عندما نفذت قوات الأمن عملية برية وجوية ضد المقاتلين المفترضين. وقال مجيد أخوندزاده، أحد أعضاء مجلس ولاية هلمند، لـ«فرانس برس» إن قوات أفغانية وأجنبية شاركت في القتال. وأضاف: «قُـتل نحو 40 شخصًا وأُصيب 18 بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى. جميع الضحايا كانوا من المدنيين».

سلاح جو حديث

وأكد مسؤول آخر في مجلس الولاية، شير محمد أخوندزه، أن حصيلة القتلى بلغت 40. وبينما يملك الجيش الأفغاني سلاح جو حديث العهد، إلا أن معظم الضربات التي ينفذها تتم بقيادة أو دعم الولايات المتحدة، العضو الوحيد في التحالف الدولي في أفغانستان الذي يوفر دعمًا جويًّا في النزاع.