السلطات الأفغانية تحقق بمقتل 40 مدنيًّا في غارة جوية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 03:43 مساء
جنود أفغان في قندوز، 31 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أفاد مسؤولون، اليوم الإثنين، بأن السلطات الأفغانية تحقق في التقارير التي أشارت إلى مقتل 40 مدنيًّا، بينهم أطفال في غارة جوية شُنت خلال حفل زواج في ولاية هلمند الجنوبية. 

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أنها ستنشر نتائج التحقيق في العملية التي وقعت في منطقة موسى قلعة خلال الليل، بعد أقل من أسبوع على مقتل تسعة مدنيين على الأقل بغارة نفذتها طائرة مسيَّرة في ولاية ننغرهار شرق كابل. وقال حاكم هلمند إن 14 عنصرًا من «طالبان» وستة أجانب «قُـتلوا في ضربات جوية نفذتها قوات أفغانية خاصة»، مضيفًا في بيان أن السلطات تحقق في التقارير التي تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين، وفق وكالة «فرانس برس».

حركة طالبان تشنّ هجوما على مدينة قندوز الأفغانية

وتحدث سكان ومسؤولون محليون في هلمند عن حفل كان مقامًا خلال الليل كجزء من عرس عندما نفذت قوات الأمن عملية برية وجوية ضد المقاتلين المفترضين. وقال مجيد أخوندزاده، أحد أعضاء مجلس ولاية هلمند، لـ«فرانس برس» إن قوات أفغانية وأجنبية شاركت في القتال. وأضاف: «قُـتل نحو 40 شخصًا وأُصيب 18 بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى. جميع الضحايا كانوا من المدنيين».

سلاح جو حديث
وأكد مسؤول آخر في مجلس الولاية، شير محمد أخوندزه، أن حصيلة القتلى بلغت 40. وبينما يملك الجيش الأفغاني سلاح جو حديث العهد، إلا أن معظم الضربات التي ينفذها تتم بقيادة أو دعم الولايات المتحدة، العضو الوحيد في التحالف الدولي في أفغانستان الذي يوفر دعمًا جويًّا في النزاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
معرض توت عنخ آمون الأكثر استقطابا للزوار في تاريخ فرنسا
دولى
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
معهد واشنطن: حظر تصدير السلاح.. الحل الأمثل لوقف حرب العاصمة
ليبيا
الحكومة الإيطالية: ندعم السراج وتبقى برقة محاورًا للحل السياسي
ليبيا
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقرير دولي يحذر العالم من خطر أوبئة قد تقتل الملايين