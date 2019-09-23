بكين تدعم استئناف المفاوضات وتحقيق المصالحة بين واشنطن وطالبان

عنصر أمن أفغاني في الموقع حيث انفجرت سيارة مفخخة قرب مبنى لجهاز الاستخبارات في أفغانستان بتاريخ 19 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

كشفت الصين، اليوم الإثنين، عن دعمها المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان بعدما التقى مسؤولون صينيون عناصر من الحركة الأفغانية في بكين، بعد أسبوعين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المحادثات مع المتمردين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني، غينغ شوانغ، إن بلاده «تأمل بأن تحافظ الولايات المتحدة وطالبان على زخم المفاوضات». وأضاف أن بكين «تدعم الحوار الداخلي والمفاوضات بين الأفغان بهدف تحقيق المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار قريبا» وفق وكالة «فرانس برس».

فيما أعلنت طالبان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن المسؤولين الصينيين دعموا الاتفاق المقترح بين الولايات المتحدة وطالبان، الذي كان سيمهد لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وألغى ترامب المحادثات في وقت سابق هذا الشهر عقب مقتل جندي أميركي بتفجير في كابل.

الأبواب مفتوحة

وشدد كبير مفاوضي حركة طالبان، شير محمد عباس ستانيكزاي، على أن «الأبواب مفتوحة» لاستئناف المحادثات مع واشنطن. وأفاد الناطق باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، سهيل شاهين، عبر «تويتر» بأن وفدا من تسعة أعضاء بقيادة زعيم المجموعة السياسي الملا عبدالغني برادر التقى مبعوث الصين الخاص لأفغانستان، دنغ شيجون، والوفد المرافق له في بكين.

كبير مفاوضي طالبان: الأبواب مفتوحة على استئناف المحادثات مع واشنطن

وذكر شاهين أن الطرفين ناقشا المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان والاتفاق. ونقل المصدر عن المبعوث الصيني قوله إن الاتفاق بين طالبان وواشنطن يشكل «إطار عمل جيدا لحل القضايا الأفغانية»، وأضاف «بدأنا المحادثات لحل القضايا الأفغانية والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وإذا كان الرئيس الأميركي غير قادر على الالتزام بوعوده فسيتحمل مسؤولية أي دمار وسفك للدماء تشهده أفغانستان».