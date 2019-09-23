اتحاد ترامب ومودي في حرب بلا هوادة ضد الإرهاب

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هيوستن، 22 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الأحد، أنهما متحدان في حرب بلا هوادة ضد «الإرهاب»، وتعهدا أمام عشرات آلاف الأميركيين من أصل هندي بإقامة تحالف شخصي ووثيق بينهما. وأغدق الزعيمان اللذان يتشابهان في نزعتهما القومية وحب المهرجانات الحماسية والتشكيك بالإعلام التقليدي، الثناء على بعضهما، في ظهور غير تقليدي داخل ملعب لكرة القدم في هيوستن.

بأيدٍ متشابكة ودخل الزعيمان الملعب على صوت قرع الطبول لموسيقى البانغرا الهندية، وسط هتاف حضور يقدر بـ50 ألف شخص وفق المنظمين، وحظي ترامب بأكبر تصفيق عندما خاطب الحشد الذي يرتدي أغلبه زي حزب بهاراتيا جاناتا الهندي اليميني، قائلا «نحن ملتزمون حماية المدنيين الأبرياء من تهديد الإرهاب» وفق «فرانس برس».

أزمة كشمير

ودعم ترامب الزعيم الهندي سابقا في قرارات عدة مثيرة للجدل هذا العام، بما في ذلك إلغاء الحكم الذاتي لكشمير ذات الغالبية المسلمة وإعطاؤه أمرا بشن غارات جوية داخل باكستان ردا على تفجير انتحاري.. وبينما وقف ترامب في الصف الأمامي مستمعا إلى الترجمة، أشار مودي بوضوح شديد إلى باكستان. وقال مودي إنه يسعى إلى وضعية متكافئة لكشمير والعمل على تنميتها، مضيفا أن أفعاله «تسبب الإزعاج لبعض الأشخاص غير القادرين على إدارة بلادهم» والذين «يرعون الإرهاب».

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وأشار إلى أن «هؤلاء الناس وضعوا كراهيتهم للهند في صلب أجندتهم السياسية». وخارج ملعب «أن آر جي»، تجمع متظاهرون يرتدون قمصانا ويحملون لافتات كُتب عليها «الحرية لكشمير، متهمين» مودي بانتهاك الحريات الدينية، وهي قضية كثيرا ما أثارتها إدارة ترامب. ويُعتبر هذا الحدث أكبر احتفال يقام لمسؤول أجنبي في الولايات المتحدة بعد الاحتفالات التي أقيمت للبابا.

أفضل العلاقات

ولكي تكون المناسبة برعاية الحزبين الأميركيين الرئيسيين، حرص المنظمون على دعوة مسؤولين ديمقراطيين بارزين. وتوجه ستاني هوير، الديمقراطي الثاني في مجلس النواب، إلى الحشد بالقول إن الديمقراطيين والجمهوريين على السواء يريدون أفضل العلاقات مع الهند. وقال ومودي إلى جانبه «يجب على الأميركيين والهنود السعي جاهدين لجعل وعودنا وتطلعاتنا حقيقة لكل مواطنينا».

وفي حين ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه ترامب، أكمل مودي كيل الثناء على الرئيس الأميركي، إلى درجة استحضار شعاره «اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى» في معرض إشادته بالاقتصاد الأميركي.

وفي انتخابات 2016 صوت الأميركيون الهنود بأغلبية ساحقة لصالح هيلاري كلينتون منافسة ترامب، رغم وجود شخصيات بارزة من أصل هندي في الحزب الجمهوري أمثال نيكي هايلي، أول سفيرة لترامب لدى الأمم المتحدة. وتُعتبر هيوستن إحدى أكثر المدن المتنوعة عرقيا في الولايات المتحدة، وهي الولاية التي يتوجب على ترامب أن يفوز بها العام المقبل.