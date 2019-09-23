حزب العمال البريطاني يحسم موقفه من «بريكست» اليوم

زعيم حزب العمل البريطاني جيريمي كوربن في مؤتمر حزبه، 22 سبتمبر 2019 في برايتون (فرانس برس)

يصوت حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الإثنين؛ لتحديد موقفه من «بريكست»، ومن المتوقع أن يؤجل ذلك إلى وقت لاحق كما يرغب زعيمه جيريمي كوربن الذي يتعرض لضغوط لتأييد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

في نهاية هذا الأسبوع، افتتح مؤتمر أبرز حزب معارض في بريطانيا، في منتجع برايتون الساحلي جنوب إنجلترا، فيما ينقسم الحزب حول «بريكست»، ويقول كوربن إنه إذا تولى الحكم، ستنظم حكومته استفتاءً يقترح من جهة «عرضا موثوقا» لاتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي يتضمن «اتحادا جمركيا جديدا» مع الاتحاد الأوروبي وضمانات بشأن الحقوق الاجتماعية والبيئة، ومن جهة أخرى البقاء في الاتحاد، وفق وكالة «فرانس برس».

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وبعد استفتاء يونيو 2016، تأجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتين وبات الموعد النهائي الآن هو 31 أكتوبر، ويريد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون المغادرة في هذا التاريخ، على الرغم من قانون أقره النواب ويطلب منه تأجيله إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق في الشهر المقبل.

البقاء في الاتحاد الأوروبي

وفي حزب العمال، تحض شخصيات الحزب الكبيرة جيريمي كوربن على اتخاذ موقف يدعو للبقاء في الاتحاد الأوروبي، من بينهم توم واتسون، الرجل الثاني في الحزب. وهو يدعو الحزب إلى دعم «لا لبس فيه» للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يريد أن ينظم حتى قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة. ودلالة على حجم الأزمة التي تهز الحزب، نجا توم واتسون بصعوبة من محاولة إلغاء منصبه كنائب لزعيم الحزب وهي مبادرة لم يكن جيريمي كوربن زعيم حزب العمل منذ العام 2015 على دراية بها. وقال كوربن لمحطة «بي بي سي» أمس الأحد «لم يحدث ذلك، لقد تدخلت في الأمر». ويريد زعيم حزب العمل أن يتولى أولاً مقاليد الحكم، ثم يتفاوض على اتفاق مع بروكسل وينظم استفتاء جديداً.

استطلاع رأي

قال جيريمي كوربن أمس الأحد في مقابلة مع «بي بي سي» ردا السؤال هل من الأفضل البقاء في الاتحاد الأوروبي أم مغادرته؟: «هذا يعتمد على الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي في الخارج»، لتحديد خط الحزب في هذه القضية، يريد كوربن استشارة الحزب عبر عقد مؤتمر خاص لهذه المسألة. ومن المقرر أن يصوت المؤتمر الإثنين في نهاية اليوم حول هذه القضية.

لكن شعبية كوربن هي الأدنى على الإطلاق بالنسبة لزعيم معارض في المملكة المتحدة، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس موري» ونُشر في أواخر الأسبوع الماضي. إذ قال ثلاثة أرباع (76٪) من المجيبين إنهم غير راضين عن أفعاله. ولا تعطي استطلاعات الرأي تحسبا للانتخابات العامة أرقاما مرضية لحزب العمل، الذي يتقدم عليه بأشواط حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون.