بعد 15 شهرا من إغلاق موانئها.. إيطاليا تسمح بإنزال 182 مهاجرا بعد إنقاذهم في البحر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 03:13 صباحا
إحدى أعضاء فريق الإنقاذ التابع لسفينة أوشن فايكينغ على متن قارب مطاطي خلال عملية إنقاذ 11 اغسطس 2019. (فرانس برس)

سمحت إيطاليا بإنزال 182 مهاجرا على أراضيها بعدما تمّ إنقاذهم في عرض البحر، في قرار هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع واحد بعد 15 شهراً من إغلاقها موانئها أمام السفن الإنسانيّة.

وأوضحت منظّمة «إس أو إس مديتيرانيه»، على موقع «تويتر»، أنّ هؤلاء المهاجرين الذين أنقذتهم منذ أسبوع قبالة سواحل ليبيا السفينة الإنسانيّة "أوشن فايكينغ" التي تديرها منظّمتا «إس أو إس مديتيرانيه» و«أطباء بلا حدود»، يمكنهم النزول في مرفأ مسينة بجزيرة صقلية (جنوب).

وأكّدت هذه المعلومات مصادر في وزارة الداخليّة الإيطاليّة، حسب صحيفة «لا ستامبا»، كما عبرت «إس أو إس مديتيرانيه» عن «الارتياح» لقيام إيطاليا "للمرّة الثانية خلال أسبوع بفتح ميناء أمام أشخاص تمّ إنقاذهم في المتوسّط".

في 17 سبتمبر، سمحت إيطاليا لسفينة الإنقاذ «أوشن فايكينغ» بإنزال 82 مهاجراً في ميناء لامبيدوسا (جنوب).

وجاءت هذه الموافقة بعد أيّام من تولّي حكومة جديدة مهمّاتها منبثقة من تحالف بين حركة خمس نجوم والحزب الديموقراطي (يسار)، غاب عنها وزير الداخليّة السّابق ماتيو سالفيني (يمين متشدّد).

وكانت هذه المرّة الأولى منذ 14 شهراً التي تعرض فيها سُلطات روما ميناءً على سفينة إنقاذ، رغم أنّ القرار تطلّب ضمانات أوروبية بشأن تقاسم المهاجرين. ويجتمع وزراء داخليّة خمس دول في الاتّحاد الأوروبي، الإثنين في مالطا، للاتّفاق على آليّة للتوزيع التلقائي للمهاجرين.

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