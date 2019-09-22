بومبيو يلتقي لافروف في الأمم المتحدة الجمعة المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 سبتمبر 2019, 11:42 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أبو ظبي بتاريخ 19 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة، الأحد، أن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف الجمعة المقبل على هامش الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك.

والتقى الرجلان آخر مرَّة منتصف مايو في مدينة سوتشي الروسيّة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وألغت واشنطن وموسكو في وقت سابق اتّفاقية الحدّ من الصواريخ النوويّة المتوسّطة المدى بعد أن ألقى كلّ طرف بالمسؤولية على الآخر بانتهاك هذه الاتفاقيّة، ما زاد من التوتّرات العسكريّة وهدّد بإشعال سباق تسلّح.

ويُبدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فترة طويلة رغبته في تحسين علاقاته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. لكنّ العلاقات لا تزال متوتّرة للغاية، إذ إنّ أعضاء في الإدارة الأميركية، وفي مقدّمهم بومبيو، يوجّهون بانتظام انتقادات قاسية لموسكو، خصوصًا على خلفيّة دورها في أوكرانيا وسوريا.

وأشار مسؤول أميركي كبير إلى أنّ الولايات المتحدة تعتزم الاستفادة من الاجتماع السنوي في الأمم المتحدة لمواجهة التأثير الضارّ للدول الاستبداديّة والتي قال إنّ من بينها روسيا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وسوريا والصين.

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