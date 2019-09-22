رئيس المفوضية الأوروبية: لدي قناعة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 سبتمبر 2019, 11:52 صباحا
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (أرشيفية: الإنترنت)

عبر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن اعتقاده بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا من جديد أنه إذا حدث ذلك دون اتفاق فستكون هناك حدود جديدة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وقال لقناة «سكاي نيوز» في مقابلة الأسبوع الماضي قبل أن يطلع على الأفكار التي أرسلتها حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى بروكسل لمحاولة دفع عملية الخروج للأمام «إنني على قناعة بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي»، وفق وكالة «رويترز».

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وخلال المقابلة سُئل يونكر عما إذا كانت ستنشأ حدود جديدة بين إقليم إيرلندا الشمالية البريطاني وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق فقال «نعم... يتعين علينا ضمان الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية».

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