السعودية ترد على مبادرة الحوثيين: «نحكم على الأفعال لا الأقوال»

من احتفال اقامه المتمردون الحوثيون في العاصمة اليمنية في الذكرى الخامسة للسيطرة عليها، 21 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، السبت، أن الرياض ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق مبادرة السلام التي طرحوها، في أول رد فعل سعودي على الاقتراح.

بالمقابل، حذر الحوثيون السعودية وحلفاءها من رفض مبادرتهم، ملوحين بالتصعيد العسكري، وذلك خلال إحيائهم الذكرى الخامسة لسيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وفق «فرانس برس».

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وخلافاً لكل التوقعات، أطلق المتمردون، مساء الجمعة، «مبادرة سلام» عبر «إعلانهم وقف الهجمات على السعودية» في انتظار «رد التحية بمثلها أو بأحسن منها»، بعد نحو أسبوع على هجمات غير مسبوقة استهدفت شركة «أرامكو» في شرق المملكة الغنية بالنفط.

وتبنى الحوثيون الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبر منشأة خريص النفطية الواقعة في شرق السعودية، وأضخم مصنع لتكرير الخام في العالم في بقيق على بعد نحو مئتي كيلومتر شمالاً من خريص. لكن واشنطن أكدت أن الهجمات انطلقت من إيران، في وقت تجري السعودية تحقيقًا لمعرفة نقطة الانطلاق، مستبعدة أن تكون الصواريخ والطائرات المسيَّرة التي استهدفت «أرامكو» قد انطلقت من اليمن، بل من موقع شمال المملكة.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي في الرياض السبت: «نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبِّقون فعلًا (المبادرة) أم لا». وتابع: «بالنسبة للسبب الذي دفعهم لذلك، علينا أن نتفحص المسألة بتعمق».

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وفي خطاب ألقاه لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لسيطرة الحوثيين على صنعاء، قال مهدي المشاط رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، السلطة السياسية لدى المتمردين، مساء الجمعة: «نعلن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسيَّر والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف».

وأضاف: «ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها» من جانب الرياض، داعيًا إلى «الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف». ويتناقض إعلان الحوثيين هذا تمامًا مع الموقف الذي كانوا يتخذونه حتى الآن، إذ أنهم كانوا في موقع التحدي وهددوا في الأيام الأخيرة بشن هجمات جديدة على السعودية والإمارات.

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والسبت، أحيا عشرات آلاف من مؤيدي الحوثيين ذكرى سيطرتهم على صنعاء، في تجمع حاشد في العاصمة اليمنية تحت مسمى «الحرية والاستقلال»، حاملين صور قادتهم وأسلحتهم الرشاشة.

وخلال الحفل، حذر محمد علي الحوثي، عضو «المجلس السياسي الأعلى» ورئيس «اللجنة الثورية العليا»، من رفض مبادرتهم لوقف الحرب، وقال: «نحذر دول العدوان من رفض مبادرة الرئيس المشاط، وإن أبوا الموافقة فإننا سنؤلمهم أكثر». وتابع: «التصعيد لا يمكن أن يواجه إلا بالتصعيد».