توقيف لبناني في اليونان متهم بخطف طائرة منذ 35 عاماً

امرأة لبنانية تمسح شعارات كتبها الخاطفون. (أ ف ب)

أوقفت الشرطة اليونانية، الخميس، لبنانيا متهما بالمشاركة في عملية اختطاف طائرة تابعة لشركة «تي دبليو إيه» العام 1985 وبقتل مسافر أميركي، وفق بيان صدر السبت.

وقبض على هذا الرجل البالغ من العمر 65 عاما في جزيرة ميكونوس، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت بحقه في ألمانيا، حسب ما قالت الشرطة اليونانية في بيانها، ولكن من دون أن تفصح عن هويته، وفق «فرانس برس».

وتبحث ألمانيا عن الرجل بسبب خطف الطائرة وبسبب عملية خطف أخرى وقعت العام 1987، وقالت وسائل إعلام يونانية إن هذا اللبناني شارك في تحويل مسار طائرة «تي دبليو إيه 847» بعيد إقلاعها في 14 يونيو 1985. وكانت الطائرة متجهة من القاهرة إلى سان دييغو في الولايات المتحدة، في رحلة تشمل التوقف في مطارات أثينا وروما وبوستون ولوس أنجليس. وحول مسارها بعد إقلاعها من العاصمة اليونانية.

واضطر قائد الطائرة، جون تستراكي، إلى الدوران فوق البحر الأبيض المتوسط لمدة 17 يوما، بينما كانت الطائرة تقل 153 مسافرا وأفراد طاقمها، من بيروت إلى الجزائر العاصمة، ثم في الاتجاه المعاكس. وتوقفت الطائرة ثلاث مرات في مطار بيروت قبل السماح لها ختاما بالهبوط بصورة نهائية.

وفي 15 يونيو 1985، خلال التوقف الأول في العاصمة اللبنانية، تعرض راكب يبلغ من العمر 23 عاما، ويعمل غطاسا في البحرية الأميركية، إلى التعذيب قبل قتله. وألقيت جثته على المدرج، وأوقف خاطف الطائرة المزعوم خلال عملية التدقيق بجوازات سفر ركاب على متن سفينة سياحية، وفق وكالة أنباء أثينا.

ومثل، الجمعة، أمام القضاء الذي أمر باحتجازه ريثما يتم ترحيله إلى ألمانيا، وقالت وسائل إعلام ألمانية إن الرجل كان أوقف في ألمانيا بعد نحو عامين من اختطاف الطائرة، ولكنه أدرج في ما بعد ضمن عملية تبادل شملت مخطوفين ألمانا في بيروت.