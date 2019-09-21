اعتقال العشرات خلال تظاهرة في كازاخستان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 04:39 مساء
قوات الأمن الكازاخية توقف مشاركين في تظاهرة للمعارضة في ألماتي، 21 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

اعتقلت قوات الشرطة العشرات في كازاخستان، اليوم السبت، خلال تظاهرة للتنديد بالتوسع الاقتصادي للصين في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى. 

وشاهد صحفي في وكالة «فرانس برس» توقيف عشرات من المتظاهرين ونقلهم إلى شاحنات الشرطة في ألماتي، أكبر مدينة في البلاد. وأعلنت الشرطة أن 57 شخصا أوقفوا أيضا في العاصمة نور سلطان، لمشاركتهم في تظاهرات غير مصرح بها. 

وقالت وزارة الداخلية: «رغم التحذيرات المتكررة من النيابة العامة، استسلم بعض المواطنين للدعوات الاستفزازية التي أطلقتها منظمة متطرفة محظورة»، في إشارة إلى حركة «الخيار الديموقراطي» المعارضة التي نظمت التظاهرة. 

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وانتقد متظاهر، في حديث لوكالة «فرانس برس» تفضيل الحكومة الاستثمارات الصينية والتجارة الصينية على حساب الإنتاج المحلي. وأكد: «لقد حولونا إلى بلد مواد أولية». بينما قال صحفي في فرع إذاعة فرنسا الحرة الأميركية في كازاخستان لوكالة «فرانس برس» إنه تم توقيفه لوقت قصير. 

الخيار الديموقراطي
وحكم هذا الأسبوع على نحو 20 شخصا بعقوبات بالسجن لفترات قصيرة، لمشاركتهم في تظاهرات مماثلة جرت الأسبوع الماضي. ونظمت تلك التظاهرات بدعوة من المصرفي السابق والمعارض المنفي، مختار أبليازوف، الذي أسس حركة «الخيار الديموقراطي» في كازاخستان. وحظرت السلطات الكازاخية الحركة العام الماضي لاتهامها بـ«التطرف».

وتعاني كازاخستان، أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، انخفاض أسعار النفط وتباطؤ اقتصاد روسيا أكبر شريك تجاري لها.

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