إيران توضح حقيقة تعرض منشآتها النفطية لهجوم سيبراني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 03:59 مساء
امرأة إيرانية تسير أمام جدارية للعلم الإيراني في العاصمة طهران، 19 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

كذبت إيران، اليوم السبت، معلومات أشارت إلى استهداف منشآتها النفطية بهجوم سيبراني ناجح، بعد إفادة باضطرابات في الاتصال في منصات الإنترنت التابعة لهذا القطاع. 

وأكد مكتب الأمن السيبراني التابع للحكومة «خلافا لما يقوله الإعلام الغربي، بينت تحقيقات أجريت اليوم عدم وقوع أي هجوم سيبراني ناجح ضد منشآت نفطية أو ضد أي منشآت بنى تحتية مهمة»، دون أن يحدد ماهية المعلومات التي يشير إليها، وفق وكالة «فرانس برس». 

وقالت مجموعة «نيت بلوكس» المتخصصة بالدفاع عن الحقوق الرقمية، في تغريدة اليوم السبت، إن «بيانات أظهرت اضطرابات متقطعة في الإنترنت في إيران»، لكن المجموعة أكدت أن سبب هذه الاضطرابات غير معروف، وأن أثرها محدود، وتأثرت بها فقط بعض «منصات الإنترنت الصناعية أو الحكومية وبعض مزودي الإنترنت». 

قائد الحرس الثوري يحذر: أي دولة تهاجم إيران ستكون «ساحة المعركة»

وأكد المصدر نفسه أن «البيانات تتوافق مع هجوم سيبراني أو حادث تقني غير متوقع في الشبكات التي طالتها الاضطرابات، أكثر من تطابقها مع قطع مقصود للإنترنت أو حادث إغلاق»، بينما اعترف وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، بأن إيران تواجه «الإرهاب السيبراني، مثل ستوكس نت». 

الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية الجديدة «تتعمد استهداف» المدنيين

واكتشف فيروس «ستوكس نت» عام 2010 ويعتقد أنه صمم من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لإلحاق ضرر بمنشآت إيران النووية، واتهمت إيران حينها الولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام الفيروس لاستهداف أجهزتها للطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيداع مشعوذ أراد التخلص من «الشيطان» بوتين مستشفى للأمراض العقلية
دولى
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية
عربى
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
صدور العدد «200» من جريدة الوسط
ليبيا
جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مسؤول ...
دولى
ليبيا تشارك في ثلاثة سباقات ببطولة أفريقيا للصم
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تواصل نشر الأمراض