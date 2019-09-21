رئيسة الأرجنتين السابقة تواجه محاكمة رابعة

الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر (أرشيفية: الإنترنت)

تعرضت الرئيسة الأرجنتينية السابقة، كريستينا كيرشنر، للاتهام بمحاباة رجل الأعمال، لازارو بايز، في إقليم سانتا كروز، بمنحه 51 عقد أشغال عامة عام بملايين الدولارات خلال فترة رئاستها بين 2007 و2015، وتواجه كيرشنر، محاكمة رابعة في قضية فساد، رغم أنها مرشحة لمنصب نائبة الرئيس في الانتخابات الرئاسية في نهاية أكتوبر المقبل.

وتعد هذه القضية الجديدة ذات ارتباط بالملف المعروف في الأرجنتين باسم «دفاتر الفساد»، الذي تتهم إدارة كيرشنر فيه بتقاضي رشاوى لقاء منح مناقصات عامة، بينما لم يعرف بعد تاريخ المحاكمة في القضية الجديدة، وفق «سكاي نيوز عربية».

وتقول كيرشنر (66 عاما)، العضو في مجلس الشيوخ الأرجنتيني، التي تتمتع بحصانة برلمانية جزئية، إنها ضحية اضطهاد سياسي من قبل حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري (يمين وسط)، وسبق أن أمرت النيابة العامة بوضع كيرشنر رهن التوقيف الاحترازي في قضية «دفاتر الفساد» لكن حصانتها البرلمانية جنبتها السجن لا المحاكمة.

مضمون الدفاتر

وكشفت فضيحة «دفاتر الفساد» في الأول من أغسطس، بعد نشر مضمون دفاتر، دون فيها سائق أحد المسؤولين بدقة أماكن وتواريخ تسليم أكياس من المال إلى أعضاء في إدارة كيرشنر، من رؤساء شركات في قطاع الأشغال العامة. وحسب المدعي العام، كارلوس ستورنيلي، تصل قيمة الرشاوى بين عامي 2005 و2015 إلى 160 مليون دولار.

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وبعد انتخابها رئيسة لولايتين بين 2007 و2015، كيرشنر مرشحة لمنصب نائبة الرئيس إلى جانب المرشح الرئاسي ألبرتو فرنانديز، وتعتبر حاليا أبرز وجوه المعارضة ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة. وعلى الرغم من تهم الفساد، يتصدر فرنانديز وكيرشنر استطلاعات الرأي لانتخابات 27 أكتوبر، متقدمين على ماكري المرشح لولاية ثانية، غير أنه في موقع ضعيف نتيجة الأزمة الاقتصادية.