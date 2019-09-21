جونسون يستغل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الخروج من الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 11:54 صباحا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: الإنترنت)

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وفق تصريحات مسؤول بريطاني كبير.

ويجري جونسون محادثات مع الزعماء الأوروبيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، في إطار حملته لضمان التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر المقبل، وفق وكالة «رويترز».

ووعد جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر سواء باتفاق أو دون اتفاق، ويسعي إلى إدخال تعديلات على الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، مع بروكسل.

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وتبادلت بريطانيا في الأسبوع الماضي وثائق فنية مع بروكسل تحدد الأفكار المتعلقة بمعالجة القضية المثيرة للجدل، المتعلقة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، لكن لم تكن تلك المقترحات الخطية هي الرسمية التي طلبتها بروكسل. وقال المسؤول البريطاني إن محادثات نيويورك ستكون فرصة لبحث الأفكار التي وردت في تلك الوثائق، والتي غطت الأغذية الزراعية والجمارك والسلع المصنعة.

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ومن المقرر أيضا أن يجري جونسون محادثات ثنائية مع زعماء من بينهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن.

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