عقوبات جديدة على إيران وترامب يصفها بـ«الأقسى على الإطلاق»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن العقوبات على إيران «العقوبات الأقسى على الإطلاق» التي تُفرَض ضد دولة، في وقت أعلن البنتاغون إرسال تعزيزات عسكرية أميركية إلى الخليج بطلب من السعودية والإمارات بعد الهجمات التي استهدفت منشأتَي نفط سعوديتين، وذكر بتدمير القوات الإيرانية طائرة أميركية بلا طيار في يونيو بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية.

وقال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الجمعة، إن هجوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيتين سعوديتين «يشكل تصعيدا كبيرا للعدوان الإيراني». وأضاف إسبر «منعًا لمزيد من التصعيد، طلبت السعودية مساعدة دولية لحماية البنية التحتية الحيوية للمملكة. كما طلبت الإمارات العربية المتحدة مساعدة» أيضا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح أنه «وافق الرئيس على نشر قوات أميركية ستكون دفاعية بطبيعتها وتركز بشكل أساسي على سلاح الجو والدفاع الصاروخي». ولم يتم بعد تحديد عدد القوات ونوع المعدات التي سترسل. لكن رئيس هيئة الأركان، الجنرال جو دانفورد، أوضح في مؤتمر صحفي في البنتاغون أن الجنود الذين سيتم إرسالهم في إطار التعزيزات لن يكونوا بالآلاف.

ترامب يبحث الخيارات

وجمع ترامب بعد ظهر الجمعة، فريقه للأمن القومي مع وزير خارجيته، مايك بومبيو، ووزير دفاعه للبحث في مختلف الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، للرد على الهجمات التي استهدفت السبت منشأتي نفط سعوديتين وحملت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي نفت أي ضلوع لها في ذلك، وقال في تصريح في المكتب البيضاوي: «فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني. الأمر يتعلق بنظامهم المصرفي المركزي، وهي عقوبات في أعلى مستوى».

ترامب يفرض عقوبات جديدة على إيران

وأوضح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن الأمر يتعلق باستهداف «آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيقطع بذلك عن نظامنا البنكي». وأضاف: «هذا يعني أنه لن تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري الإيراني «لتمويل الإرهاب».

قلة حيلة

واعتبر حاكم المصرف المركزي الإيراني أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على البنك، الجمعة، تظهر «قلة حيلة» واشنطن، حسب ما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا». وكرر بومبيو في بيان أن «كل الأدلة تشير إلى إيران، وإلى إيران وحدها» بصفتها الجهة المسؤولة عن الهجمات على السعودية، التي رأى فيها «عدوانا متطورا في تخطيطه، وقحا في تنفيذه».

ترامب يحذر

وقال الرئيس الأميركي محذرا إيران: «لم يحدث أن كانت دولة أكثر استعدادا» من الولايات المتحدة لشن ضربات عسكرية «وسيكون ذلك الحل الأسهل بالنسبة إلي». وأكد ترامب أن «ضرب 15 موقعا كبيرا في إيران (...) لا يحتاج إلى أكثر من دقيقة (...) وسيشكل يوما بالغ السوء لإيران». بيد أنه أضاف «لكن ليس هذا ما أفضله». واعتبر أن «إبراز قوة» الولايات المتحدة يتم من خلال «التحلي بشيء من ضبط النفس»، مؤكدا أنه «غير مواقف كثيرين» في هذا الشأن.

«المركزي» الإيراني: العقوبات الأميركية الجديدة تظهر قلة حيلة واشنطن

ودعا بعض «صقور» الإدارة الأميركية إلى توسيع أسباب العقوبات التي اقتصرت حتى الآن على الأنشطة النووية لإيران، لتشمل تمويل الإرهاب، حتى يصبح التخلي عن تلك العقوبات أشد صعوبة في حال انتخاب رئيس ديموقراطي في 2020. ويميل الديموقراطيون أكثر إلى الحوار مع طهران بشأن الملف النووي. وعلق بهنام بن طالبلو، من مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات التي تدعو إلى ممارسة «أقصى الضغط» على إيران، بالقول إن «هذا يثبت لطهران أن العقوبات الأميركية لن تتوقف إلا إذا غيرت إيران سلوكها».