بايدن يطالب ترامب بنشر نص محادثة هاتفية كشف عنها عميل في الاستخبارات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 08:44 صباحا
مرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن. (الإنترنت)

طالب مرشح الحزب الديموقراطي الأوفر حظا للانتخابات التمهيدية الأميركية جو بايدن، الجمعة، الرئيس الأميركي بنشر نصّمحادثة هاتفية كشف عنها عميل في الاستخبارات الأميركية وقد يكون دونالد ترامب طلب خلالها من نظيره الأوكراني تزويده بمعلومات من شأنها إلحاق الضرر ببايدن أو بأحد أفراد عائلته.

وقال بايدن في بيان: «إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة فإن ذلك يعني أن لا حدود لنية الرئيس ترامب استغلال سلطته وإهانة بلادنا»، مطالبا الرئيس الأميركي «بالحد الأدنى بأن ينشر فورا نص المحادثة الهاتفية، حتى يتسنى للشعب الأميركي أن يحكم على ذلك بنفسه»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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