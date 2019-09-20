ميركل تعلن «خطة واسعة» لحماية المناخ كلفتها 100 مليار يورو

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. (الإنترنت)

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، خطة واسعة لحماية المناخ كلفتها 100 مليار يورو في الأقل بحلول العام 2030، بينما تظاهر مئات الآلاف لمطالبة قادة العالم باتخاذ إجراءات ضد الاحتباس الحراري، وفق «فرانس برس».

واتفقت أحزاب الائتلاف الحكومي، بعد مباحثات ماراثونية ليل الخميس الجمعة، على إستراتيجية حول المناخ تستهدف الحد من انبعاثات في قطاعي الطاقة والصناعة، وتعزيز السيارات الكهربائية، وتشجيع الناس على ارتياد القطارات عوضا عن الطائرات.

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وقال مصدر مقرب من الحكومة: «حصل اتفاق مع كثير من الإجراءات وآلية تحقق سنوية، تهدف إلى ضمان أن أهداف خفض انبعاثات الغاز ذات المفعول الدفيئة ستتحقق».

وتضم الخطة مجموعة من التدابير، من معالجة الانبعاثات في قطاعي الطاقة والصناعة إلى حوافز للسيارات الكهربائية ذات الانبعاثات المعدومة أو وسائل النقل العام.

وبموجب الإستراتيجية سيتم رفع أسعار تذاكر الطيران، بينما ستخفض أسعار تذاكر القطارات. وسيضخ نحو 86 مليار يورو (94 مليار دولار) في البنى التحتية للسكك الحديدية، وسيوفر دعم مالي لاختبار وسائل خلاقة لحث الناس على استخدام وسائل النقل العام، مثل تذكرة سنوية كلفتها 365 يورو.

وذكرت وكالة «فرانس برس»، أنها اطلعت على الخطة الكبيرة، وجاء فيها: «بحلول 2030، سيتم توفير ما مجموعه مبلغ من ثلاثة أرقام لحماية المناخ وتحول الطاقة».

وقالت الحكومة إن هذا الاستثمار لن يؤثر في خططها للحفاظ على توازن الموازنة، لكن سيساعد على دعم الاقتصاد.