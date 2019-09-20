مقتل 12 مدنيا في انفجار استهدف حافلة بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 سبتمبر 2019, 09:45 مساء

قتل 12 شخصا في الأقل، بينهم نساء وأطفال، وأصيب خمسة آخرون بجروح في تفجير بعبوة ناسفة استهدف، الجمعة، حافلة ركاب صغيرة عند المدخل الشمالي لكربلاء، المدينة المقدسة لدى الشيعة والواقعة على بعد 100 كلم جنوب بغداد، حسب مصادر أمنية وطبية.

وقال رائد في الشرطة لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم نشر اسمه: «انفجرت عبوة ناسفة داخل حافلة صغيرة قرب حاجز أمني رئيسي عند المدخل الشمالي لمدينة كربلاء».

من جهتها، أشارت مديرية الصحة في محافظة كربلاء، إلى أن «التفجير أسفر عن استشهاد 12 مواطنا وجرح خمسة آخرين»، في حين أفاد مصدر طبي في مستشفى الحسين بكربلاء بأن بين القتلى نساء وأطفالا.

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