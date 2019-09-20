39 قتيلا و140 مصابا حصيلة هجوم «الشاحنة المفخخة» في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 سبتمبر 2019, 04:52 مساء
صورة أرشيفية لتفجير في أفغانستان (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة هجوم استهدف مستشفى في جنوب أفغانستان وتبنته حركة طالبان، أمس الخميس، إلى 39 قتيلا على الأقل و140 مصابا، حسب ما أعلنته سلطات ولاية زابل، الجمعة.

ووفق «فرانس برس»، فإن الهجوم الذي تم بشاحنة مفخخة كان يستهدف مقر جهاز الاستخبارات في مدينة قلات، عاصمة الولاية، غير أن مستشفى مجاورا تعرض إلى الجزء الأكبر من الأضرار.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية، غول إسلام سيال، للوكالة الفرنسية، إن حصيلة الهجوم على مستشفى قلات ارتفع إلى 39 قتيلا و140 مصابا، بينما أشار رئيس المجلس الإقليمي، عطا جان حق، إلى أن الحصيلة هي «41 قتيلا و185 مصابا».

وتبنت طالبان الهجوم عبر المتحدث باسمها قاري يوسف، الذي قال «نفذنا هجوما (انتحاريا) على مقر المديرية الوطنية للأمن»، زاعما أن المبنى دمر بالكامل.

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وترفع هذه الحصيلة أعداد القتلى الذين سقطوا بين الثلاثاء والخميس إلى 91، من دون تعداد مقتل تسعة عمال زراعيين في قصف لطيارات مسيرة وقع بالخطأ في شرق البلاد.

ويستمر تصاعد أعمال العنف قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 28 سبتمبر، وكان عدد من المراقبين توقعوا حدوثه، خصوصا أن طالبان تصف الاقتراع بغير القانوني.

واستهدف الهجوم الأول الذي وقع في الأيام الثلاثة الأخيرة وأسفر عن مقتل 26، مهرجانا انتخابيا للرئيس أشرف غني المرشح إلى ولاية ثانية، وقالت طالبان إنها استهدفت «اجتماعا يروج لاستحقاق صوري».

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