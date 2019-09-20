6 جرحى في إطلاق نار قرب البيت الأبيض

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح خلال إطلاق نار في شارع ليس بعيدا عن البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وقالت الشرطة الأميركية إن ستة أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع بعد الساعة العاشرة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حسب محطة «فوكس - 5» الأميركية. ولم يتسن لـ«رويترز» الوصول إلى الشرطة أو رجال الإطفاء للتأكد من النبأ، كما لم يرد أي ذكر عن حالة المصابين.

وعرضت قناة ‭»‬‬‬دبليو جيه إل إيه» التابعة لمحطة (إيه بي سي) صورا على تويتر لسيارات إسعاف تنقل ضحايا من المكان، وذكرت أن هناك ردا من الشرطة «على نطاق واسع» عند تقاطع شارع 14 وطريق كولومبيا على بعد 3 كيلومترات من البيت الأبيض، فيما تحدث تقرير لقناة «سي إن بي سي» عن مقتل إحدى المصابين في الهجوم، وهي سيدة كانت تستقل سيارة قرب المكان.